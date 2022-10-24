Экоактивисты испачкали картофельным пюре картину в музее Барберини в Германии

Экоактивисты испачкали картофельным пюре картину "Стог сена" французского художника-импрессиониста Клода Моне в музее Барберини в Германии. Акция прошла под лозунгами "Что дороже – искусство или жизнь?"

Эти же вопросы задавали девушки, облившие томатным супом картину "Подсолнухи" Ван Гога в Лондоне на прошлой неделе. Активисты выступают против новых нефтяных проектов в Европе. Для привлечения внимания они выбирают шедевры мирового искусства.

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