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Экоактивисты испачкали картофельным пюре картину в музее Барберини в Германии

Экоактивисты испачкали картофельным пюре картину в музее Барберини в Германии

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Экоактивисты испачкали картофельным пюре картину "Стог сена" французского художника-импрессиониста Клода Моне в музее Барберини в Германии. Акция прошла под лозунгами "Что дороже – искусство или жизнь?"

Эти же вопросы задавали девушки, облившие томатным супом картину "Подсолнухи" Ван Гога в Лондоне на прошлой неделе. Активисты выступают против новых нефтяных проектов в Европе. Для привлечения внимания они выбирают шедевры мирового искусства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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