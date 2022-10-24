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Три человека погибли из-за урагана "Рослин" в Мексике

Три человека погибли из-за урагана "Рослин" в Мексике

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Не менее трех человека погибли в Мексике из-за урагана "Рослин", сообщил местный телеканал. Урагану присвоили третью из пяти возможных категорий опасности. Власти предупредили о рисках нахождения на побережье, поскольку стихия может спровоцировать появление огромных волн.

Продолжается эвакуация населения из опасных районов. Более десятка муниципалитетов организуют временные убежища. Специальные службы убирают с дорог поваленные деревья, чтобы облегчить доставку помощи населению.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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