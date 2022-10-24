Новости регионов: в Иркутске на жилой дом упал военный самолет Су-30

Военный самолет Су-30 упал на жилой дом в Иркутске. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Оба пилота погибли, а среди местного населения жертв нет. На месте падения сразу начался пожар, пламя распространилось на площади около 200 квадратных метров. Также без электричества остались 150 домов. На данный момент огонь удалось локализовать, а электроснабжение полностью восстановлено. По факту крушения возбуждено уголовное дело, устанавливается степень ущерба.

Представители силовых структур назвали причину крушения самолета в Ейске. Ранее бомбардировщик рухнул на пятиэтажное здание. Это произошло из-за попадания в его двигатели птиц, говорят специалисты. Их останки обнаружены при осмотре обломков Су-34. Двигатель загорелся, что и привело к крушению. В результате падения, 13 человек погибли, 19 пострадали. Повреждения получили 72 квартиры.

Столб пепла на высоту в 10 километров выбросил вулкан Безымянный на Камчатке. Шлейф распространился на северо-восток в сторону побережья. На пути нет населенных пунктов, сообщают в МЧС региона. Однако вулкану уже присвоили оранжевый код опасности для авиации. Не рекомендуют приближаться к вулкану и туристам. Безымянный – один из самых активных вулканов мира. Последнее извержение там было зафиксировано в октябре 2020 года.

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