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Три мирных жителя пострадали от обстрелов ВСУ в Донецке

Три мирных жителя пострадали от обстрелов ВСУ в Донецке

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Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил, что три мирных жителя пострадали от обстрелов ВСУ в Донецке. Удар нанесли по Кировскому району города.

Из-за атаки разрушен частный дом, а двое мужчин и женщина получили ранения. Всех пострадавших доставили в больницы. Также украинские войска в ночь на 24 октября выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Зоринску и Старобельску в ЛНР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоНикита Пименов
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