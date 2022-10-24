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Сотрудники СК РФ осмотрели место в Донецке, куда упала ракета ВСУ

Сотрудники СК РФ осмотрели место в Донецке, куда упала ракета ВСУ

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Сотрудники Следственного комитета осмотрели место в Донецке, куда упала украинская ракета. Удар пришелся по Петровскому району.

Снаряд прилетел в частное хозяйство, где нет никакой военной техники, только мирные жители. Ракета упала в огороде, повредив хозяйственные постройки и выбив стекла в соседних домах.

Как отметили следователи, они обнаружили и изъяли поражающие элементы, на которых имеются серийные номера и маркировки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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