Сотрудники СК РФ осмотрели место в Донецке, куда упала ракета ВСУ

Сотрудники Следственного комитета осмотрели место в Донецке, куда упала украинская ракета. Удар пришелся по Петровскому району.

Снаряд прилетел в частное хозяйство, где нет никакой военной техники, только мирные жители. Ракета упала в огороде, повредив хозяйственные постройки и выбив стекла в соседних домах.

Как отметили следователи, они обнаружили и изъяли поражающие элементы, на которых имеются серийные номера и маркировки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.