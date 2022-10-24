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Происшествия

Полиция начала проверку конфликта с участием певца Витаса в караоке-клубе в центре Москвы

Полиция начала проверку конфликта с участием певца Витаса в караоке-клубе в центре Москвы

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Полиция разбирается в подробностях скандала с певцом Витасом в одном из московских клубов. По данным правоохранителей, между артистом и другим посетителем произошел конфликт, в ходе которого Витас распылил в лицо оппоненту газ из баллончика. У пострадавшего – химический ожог глаз, он написал заявление.

В 2018 году Витаса арестовывали за стрельбу холостыми патронами возле собственного дома в Барвихе, в 2013 году его штрафовали, когда он сбил девушку и устроил перепалку со свидетелями и инспекторами ГИБДД. Тогда певца на полтора года лишили прав.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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