Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье. По факту крушения возбуждено уголовное дело.

Авиакатастрофа произошла в Рузском районе возле деревни Ватулино. Самолет рухнул на территории аэроклуба недалеко от взлетной полосы. После удара о землю машина загорелась.

Пилот и пассажир, находившиеся на борту, погибли. Это была модель самолета "Аэропракт А-22". Предварительно, среди возможных причин крушения рассматривается версия об ошибке пилотирования, но не исключается и версия о технической неисправности.

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