Режим ЧС введен после атаки БПЛА в Новороссийске

Режим ЧС введен после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новороссийске. Сообщается, что в городе снова звучат сирены из-за повторной атаки.

Днем 24 сентября беспилотники ударили по центру города, рядом с гостиницей "Новороссийск". По информации губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, два человека погибли, еще трое пострадали. Среди раненых есть ребенок. Также повреждения получили семь жилых домов, гостиница и двадцать автомобилей. Три машины сгорели полностью.

