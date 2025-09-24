Форма поиска по сайту

24 сентября, 14:30

Происшествия

Женщину задержали по подозрению в поджоге и убийстве в подмосковном Воскресенске

В подмосковном Воскресенске задержана 45-летняя женщина, подозреваемая в поджоге квартиры своей соседки и убийстве. По данным Следственного комитета, между женщинами произошел конфликт. Подозреваемая облила дверь квартиры соседки горючей жидкостью и подожгла ее.

В результате начался пожар. Когда огонь удалось потушить, в квартире было найдено тело хозяйки. Личность подозреваемой установили быстро благодаря записям с камер видеонаблюдения. В настоящее время назначены судебные экспертизы, ведется следствие.

