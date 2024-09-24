Новости регионов: в Ульяновске грузовик врезался в пассажирский автобус

Грузовик врезался в пассажирский автобус в Ульяновске. По данным полиции, "МАЗ" не уступил дорогу автобусу, который отъезжал от остановки, и на полной скорости врезался в него сзади. Автобус откинуло в кювет. В салоне находились около 40 пассажиров. По последним данным, пострадали 13 человек, среди них трое детей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения области. Пострадавших доставили в больницу.

Между тем в Сочи пляжи закрыты из-за непогоды. Там ждут сильный черноморский ураган. По прогнозам, 24 сентября он должен был обрушиться на Сириус. Сейчас циклон поменял траекторию, но море очень неспокойное. Туристам приходится любоваться на стихию с набережной. Штормовое предупреждение будет действовать и 24 сентября – синоптики не исключают ливни с градом, смерчи и сильный ветер.

Кроме того, в Нижегородской области велосипедисты решили закрыть сезон ярко и устроили маскарад. На костюмированный заезд в Дзержинске собрались около четырехсот любителей этого вида транспорта. Педали крутили волшебники всех мастей, супергерои и персонажи сказок. Колонна проехала 20 километров. Как рассказали в администрации города, это самый протяженный маршрут за последние несколько лет. На старт вышли и дети, и взрослые – самому старшему участнику – 87 лет.

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