В Москве тренера по плаванию обвинили в издевательствах над ребенком-инвалидом

Следователи задержали тренера по плаванию, который грубо обращался с ребенком с ограниченными возможностями. Это случилось в одном из частных бассейнов столицы, сообщили в Следственном комитете.

В Сеть выложили кадры, на которых наставник жесток к мальчику: отнимает у него шапочку для плавания и окунает в воду с головой.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Мать мальчика сообщила, что у него есть особенности по здоровью. О нынешнем состоянии ребенка после инцидента в бассейне пока ничего неизвестно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.