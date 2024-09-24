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24 сентября, 13:15

Происшествия

В Москве тренера по плаванию обвинили в издевательствах над ребенком-инвалидом

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Следователи задержали тренера по плаванию, который грубо обращался с ребенком с ограниченными возможностями. Это случилось в одном из частных бассейнов столицы, сообщили в Следственном комитете.

В Сеть выложили кадры, на которых наставник жесток к мальчику: отнимает у него шапочку для плавания и окунает в воду с головой.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Мать мальчика сообщила, что у него есть особенности по здоровью. О нынешнем состоянии ребенка после инцидента в бассейне пока ничего неизвестно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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