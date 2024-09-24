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Новости

24 сентября, 11:15

Происшествия

Новости регионов: дихлофос мог стать причиной отравления семьи в Красноярском крае

Новости регионов: дихлофос мог стать причиной отравления семьи в Красноярском крае

Новости мира: Израиль атаковал Ливан в ночь на 24 сентября

Новости мира: Израиль начал полномасштабную атаку на Ливан

Новости регионов: четыре человека пострадали в ДТП в Краснодаре

Мужчине, привязавшему к машине собак, запретили выезд за пределы Москвы и области

"Безопасный город": на Рублевке сгорели элитные бани

"Безопасный город": в Москве избили мотоблогера

"Безопасный город": двух собак писательницы Дарьи Донцовой отравили

"Безопасный город": столичные полицейские задержали нелегальных банкиров

Подозреваемый в издевательстве над двумя собаками в Подмосковье доставлен в суд

Отравление аэрозолем от насекомых стало основной версией гибели четверых детей в Назаровском районе Красноярского края, сообщили в региональной прокуратуре. Сейчас проводится ряд судебных экспертиз. Родители погибших детей в тяжелом состоянии в больнице. Осмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения, на которых видно, что женщина покупала продукты в магазине. Проведен дополнительный осмотр места происшествия. Изъяты мобильные телефоны.

В Сочи сотрудники МЧС провели экскурсию для юного туриста по пожарной части. Пятилетний Тимур с семьей приехал на отдых из Ульяновска. Мальчик восхищается работой спасателей. Родители даже сшили для сына форму, в которой ребенок ходит каждый день. Заметив в городе мальчика в форме МЧС, сотрудники пригласили его в гости.

Ученые изучили снежных барсов в Саяно-Шушенском заповеднике. Им удалось получить новые данные о семействе снежных барсов – самке Клепе и ее двух котятах, которые родились в прошлом году. Малыши, они оба – самочки, благополучно перезимовали. Молодые ирбисы настолько выросли, что стали размером, как и взрослые особи. Однако несмотря на это, еще несколько месяцев Клепа будет продолжать воспитывать их.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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