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24 сентября, 13:15

Происшествия

В МВД рассказали о причине ДТП на трассе М-7 в Нижегородской области

В МВД рассказали о причине ДТП на трассе М-7 в Нижегородской области

Фура столкнулась с пассажирской "Газелью" на трассе М-7 в Нижегородской области

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Причиной смертельной аварии с пассажирской "Газелью" под Нижним Новгородом стал выезд грузовика на встречную полосу. Об этом сообщило региональное МВД.

Автобус, который ехал по пригородному маршруту на трассе М-7, столкнулся с фурой в 09:40 24 сентября. В результате ДТП три человека погибли, 16 человек пострадали, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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