В МВД рассказали о причине ДТП на трассе М-7 в Нижегородской области

Причиной смертельной аварии с пассажирской "Газелью" под Нижним Новгородом стал выезд грузовика на встречную полосу. Об этом сообщило региональное МВД.

Автобус, который ехал по пригородному маршруту на трассе М-7, столкнулся с фурой в 09:40 24 сентября. В результате ДТП три человека погибли, 16 человек пострадали, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.