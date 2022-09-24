Четыре машины столкнулись на 101 километре МКАД в районе парка Лосиный остров. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

На месте работают оперативные службы. Сообщается, что для движения открыты только две полосы из пяти. Водителей просят выбирать пути объезда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

