Новости часа: в Новой Каховке из-за обстрела прозвучало 14 взрывов

В Новой Каховке из-за обстрела прозвучало 14 взрывов, сработала ПВО, сообщили власти района.

Сочинские здравницы готовы принимать на оздоровление и реабилитацию участников СВО, заявил мэр Сочи.

Более 200 тысяч звонков с вопросами о частичной мобилизации поступило на горячую линию 122, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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