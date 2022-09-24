Кроссовер упал в строительный котлован на юго-западе Москвы

Каршеринговый кроссовер Nissan упал в котлован строительной площадки на юго-западе Москвы. Инцидент произошел на Новочеремушкинской улице.

На кадрах видно, что у машины сильно поврежден капот. Информации о пострадавших не поступало. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

