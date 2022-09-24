В многоэтажке на Ярославском шоссе произошел пожар. Там горела квартира на шестом этаже.

На кадрах видно, как двор окутал густой дым. С верхних этажей пожарные спасли четырех человек. Никто не пострадал. По данным МЧС, площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Сейчас пожар полностью ликвидирован. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

