Эксперт прокомментировал трагедию на Эльбрусе

Руководитель учебно-методической комиссии Федерации альпинизма России, мастер спорта по альпинизму Владимир Молодожен прокомментировал трагедию на Эльбрусе.

"Относительно конкретного происшествия я ничего существенного сказать не могу, пока не будет известно обо всех фактах. Это просто не профессионально судить о происшествии по отрывочным фактам, которые сейчас известны", – сказал Молодожен.

При этом он отметил, что погода может являться ограничителем восхождения, но все зависит от подготовки группы.

По данным СК, 23 сентября группа в составе 23 человек начала подъем на Эльбрус. Спустя время четверо человек прекратили восхождение. Позднее оставшиеся 19 человек запросили помощь после ухудшения погодных условий. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, а температура составляла –20 градусов. Сообщалось, что альпинисты двигались по зарегистрированному маршруту.

Операция по спасению туристов длилась свыше семи часов. В работах приняли участие 69 человек и 16 единиц техники.

По последним данным, в результате случившегося погибли пять альпинистов. При этом 14 человек удалось спасти: троих медики отпустили после осмотра, остальные 11 человек были доставлены в больницу в Нальчике. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.