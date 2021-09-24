Стая птиц врезалась в Boeing, который вылетал из Варадеро в Москву

Рейс с известного кубинского курорта Варадеро не смог вовремя вылететь в Москву из-за столкновения с птицами. В Boeing врезалась целая стая. По сообщениям в соцсетях, одна из птиц угодила в правый двигатель, вызвав сноп пламени.

От резкого торможения у Boeing лопнуло колесо на левом шасси. Пассажиров доставят в Москву резервным бортом. На время ожидания их разместили в гостинице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.