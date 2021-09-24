Спасатели планируют к ночи выйти за телами погибших на Эльбрусе

Спасатели планируют ближе к ночи выйти за телами погибших на Эльбрусе. Как заявили специалисты МЧС, пока погода не позволяет это сделать, сейчас спасатели находятся в хижине на высоте 4,2 тысячи метров и ждут, когда условия улучшатся.

В трагедии на Эльбрусе погибли пять человек. Они приехали из Питера, Тюмени, Якутска, Екатеринбурга и Тольятти. Группа попала в сильный буран. Ветер дул со скоростью 60 метров в секунду, рассказывают выжившие. Видимость была очень плохая, а температура воздуха опустилась до -20 градусов. И все это на высоте больше пяти тысяч метров.

Метеорологи говорят, что причиной трагедии могла стать так называемая "черная метель". Это сочетание ураганного ветра и низкой температуры. В итоге мороз ощущается как -50 градусов. В таких условиях можно получить обморожение буквально за 10 минут.

Сейчас 11 альпинистов находятся в больнице, двое из них в реанимации. Изначально в группу входило 23 человека. Перед походом четверо идти отказались. Альпинистов сопровождали четыре гида, но трагедии избежать не удалось. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.