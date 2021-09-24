Устроивший стрельбу в Пермском университете пришел в сознание

Стрелок из Пермского университета пришел в сознание. Об этом сообщили в Минздраве.

Студент был ранен, когда оказывал сопротивление при задержании. В него попала пуля сотрудника ДПС, который одним из первых оказался на месте трагедии.

Несколько дней врачи говорили, что стрелявший находится в тяжелом состоянии, ему ампутировали часть ноги. Допросить преступника не удавалось. Пустят ли следователей сейчас, пока неизвестно.

Между тем, число пострадавших при стрельбе в пермском университете увеличилось до 47 человек. В больницы продолжают обращаться студенты и преподавали. Несколько пациентов отправили на лечение в Москву за высокотехнологичной помощью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.