В СК рассказали, кто погиб в трагедии на Эльбрусе

В трагедии на Эльбрусе погибли в основном женщины. Об этом рассказали в Следственном комитете. Они приехали из Питера, Тюмени, Якутска, Екатеринбурга и Тольятти.

В настоящее время 11 альпинистов находятся в больнице. Двое из них – в реанимации.

Группа попала в сильный буран. Ветер дул со скоростью 60 метров в секунду, рассказывают выжившие. Видимость была не более метра, а температура воздуха опустилась до -20 градусов. И все это на высоте более пяти тысяч метров.

Метеорологи говорят, что причиной трагедии могла стать так называемая "черная метель" – это сочетание ураганного ветра и низкой температуры. В итоге мороз ощущается как -50. В таких условиях можно получить обморожение буквально за 10 минут.

Изначально в группу входило 23 человека. Перед походом четверо идти отказались. Альпинистов сопровождали четыре гида. Но трагедии избежать не удалось. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.