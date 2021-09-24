Тела трех погибших на Эльбрусе альпинистов спустят в течение дня

Тела трех погибших на Эльбрусе альпинистов будут спущены в течение дня. В общей сложности там скончались пять человек. Об этом рассказали в МЧС.

В настоящее время в больнице находятся 11 альпинистов, двое из них в реанимации.

По данным СК, 23 сентября группа в составе 19 туристов и 4 гидов начала подъем на Эльбрус. Спустя время четверо человек прекратили восхождение. Позднее 19 человек запросили помощь после ухудшения погодных условий. Сообщалось, что альпинисты двигались по зарегистрированному маршруту.

По последним данным, в результате случившегося погибли пять альпинистов. При этом 14 человек удалось спасти: троих медики отпустили после осмотра, остальные 11 человек были доставлены в больницу в Нальчике.

По факту гибели альпинистов Следственный комитет организовал доследственную проверку.