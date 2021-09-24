Появились подробности ЧП с альпинистами на Эльбрусе

10:15
Корреспондент Москвы 24 Настя Цапиева в данный момент находится на Эльбрусе, где группа туристов попала в снежную бурю. Она рассказала подробности произошедшего.
"Сначала стало плохо одной из девушек в этой группе. Ее начали спускать, и во время спуска, как сказали гиды, она и умерла. То есть никаких травм у нее не было, чисто такая реакция организма на высоту. После этого было принято решение гидом разворачивать остальную группу, потому что погода резко ухудшалась", – сообщила Цапиева.
По словам девушки, одна из связок порвалась, и мужчина, который был в этой связке, сломал ногу. После этого туристы подали сигнал SOS.
23 сентября группа в составе 19 туристов и 4 гидов начала подъем на Эльбрус. Спустя время четверо человек прекратили восхождение. Позднее 19 человек запросили помощь после ухудшения погодных условий. Сообщалось, что альпинисты двигались по зарегистрированному маршруту.
По последним данным, в результате случившегося погибли пять альпинистов. При этом 14 человек удалось спасти.
По факту гибели альпинистов Следственный комитет организовал доследственную проверку.
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