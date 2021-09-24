На Эльбрусе спасли группу туристов, которая попала в снежную бурю. Операция по спасению длилась более 7 часов. На помощь отправились почти 70 спасателей.

Группа альпинистов из 19 человек накануне запросила помощь после ухудшения погодных условий на Эльбрусе. Сообщалось, что альпинисты двигались по зарегистрированному маршруту.

По последним данным, в результате случившегося погибли пять альпинистов. При этом 14 человек удалось спасти.

По факту гибели альпинистов Следственный комитет организовал доследственную проверку.