Двое пожарных пострадали при тушении общежития на территории Военного университета. Трехэтажное здание на Комсомольском проспекте загорелось около двух часов ночи. Огонь охватил крышу и третий этаж.

Потушить пламя удалось только утром. К этому времени площадь пожара увеличилась до тысячи квадратных метров, а кровля местами обрушилась. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.