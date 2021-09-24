В Красноярске задержали банду скинхедов. В нее входили пятеро молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет.

Запрещенное в РФ экстремистское сообщество в начале года организовал местный житель. По его заданию скинхеды нападали и избивали подростков, которые, по мнению лидера банды, относились не к той социальной прослойке или к не той национальности.

Известно, по меньшей мере о трех подобных случаях. При обысках у задержанных нашли ножи, биты, экстремистскую литературу и символику. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.