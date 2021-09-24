В Нижневартовске мужчина избил врача за осмотр его жены-мусульманки

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа мужчина избил врача за то, что тот осмотрел его жену.

На прием к дерматологу пришла девушка-мусульманка. Она сначала не хотела, чтобы ее осматривал мужчина, а когда доктор посоветовал обратиться к руководству поликлиники, все же согласилась.

После этого в кабинет ворвался ее муж и с кулаками набросился на врача. Доктору разбили нос, у него закрытая черепно-мозговая травма. Мужа пациентки задержали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.