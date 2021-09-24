На Эльбрусе группа туристов попала в снежную бурю. Уже завершилась операция по их спасению, которая длилась более семи часов.

На помощь туристам отправили почти 70 спасателей и 16 единиц техники. Спасатели пробились к терпящим бедствие туристам, но спасти удалось не всех. Пять человек погибли до прибытия помощи.

Как отметил организатор восхождения, группу сопровождали четыре альпиниста-профессионала. Они делали все возможное, чтобы помочь туристам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.