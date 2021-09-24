Пожар произошел в общежитии Военного университета Минобороны в Москве

Всю ночь пожарные боролись с огнем на территории Военного университета Минобороны на Комсомольском проспекте. Там горело трехэтажное здание общежития.

По последним данным, пожар потушили. Однако остановить пламя долго не удавалось. Огонь быстро распространялся по крыше и третьему этажу.

Площадь пожара увеличилась до тысячи квадратных метров, номер сложности повысили до третьего. Местами обрушилась кровля здания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.