24 августа, 23:15Происшествия
Один человек погиб при хлопке в Центральном детском магазине
Один человек погиб при хлопке в Центральном детском магазине. Еще трое пострадали.
В связи с произошедшим Следственный комитет возбудил уголовное дело. В настоящее время на месте работают правоохранители.
Из-за инцидента закрыт один из выходов на станции метро "Лубянка", а также заблокирован съезд с Театрального проезда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
