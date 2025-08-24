Один человек погиб при хлопке в Центральном детском магазине. Еще трое пострадали.

В связи с произошедшим Следственный комитет возбудил уголовное дело. В настоящее время на месте работают правоохранители.

Из-за инцидента закрыт один из выходов на станции метро "Лубянка", а также заблокирован съезд с Театрального проезда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

