24 августа, 23:15

Происшествия

Один человек погиб при хлопке в Центральном детском магазине

Один человек погиб при хлопке в Центральном детском магазине. Еще трое пострадали.

В связи с произошедшим Следственный комитет возбудил уголовное дело. В настоящее время на месте работают правоохранители.

Из-за инцидента закрыт один из выходов на станции метро "Лубянка", а также заблокирован съезд с Театрального проезда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиягородвидеоЕкатерина КузнеченковаЕлизавета Двирник

