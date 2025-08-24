24 августа, 21:15Происшествия
Два автомобиля столкнулись на Фрунзенской набережной в Москве
ДТП произошло на Фрунзенской набережной в Москве. Там столкнулись BMW и микроавтобус Mercedes.
По предварительным данным, в минивэне ехали трое детей, две женщины и водитель. От мощного удара микроавтобус перевернулся.
В прокуратуре Москвы сообщают о четырех пострадавших, в их числе двое детей. На месте работают экстренные службы. Установление обстоятельств аварии контролирует прокуратура Центрального округа Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.