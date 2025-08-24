Форма поиска по сайту

24 августа, 19:15

Происшествия

На Курильских островах пропала группа туристов

На Курильских островах пропала группа туристов

Три человека пострадали при хлопке в Центральном детском магазине

К месту нахождения альпинистки Наговициной будет направлен дрон

Уголовное дело возбуждено после ЧП в Центральном детском магазине на Лубянке

СК возбудил уголовное дело после ЧП в Центральном детском магазине на Лубянке

Очевидцы услышали громкий хлопок и грохот в Центральном детском магазине на Лубянке

Один человек погиб в результате ЧП в Центральном детском магазине на Лубянке

Три человека пострадали в результате ЧП в Центральном детском магазине на Лубянке

Новости регионов: группа туристов пропала в районе вулкана на острове Итуруп

Новости регионов: Новосибирск затопило после мощного ливня

На Курильских островах пропала группа туристов. 10 человек под руководством гидов отправились в экспедицию на склон вулкана.

По факту пропажи туристов на Курилах возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Организаторам тура на вулкан грозит до 2 лет лишения свободы.

По данным СМИ, гиды, которые возглавили группу, сами впервые пошли по этому маршруту. Выяснилось, что с участников похода собрали по 120 тысяч рублей, но экспедицию даже не зарегистрировали в МЧС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

