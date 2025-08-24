24 августа, 18:15Происшествия
К месту нахождения альпинистки Наговициной будет направлен дрон
К месту, где находится российская альпинистка Наталья Наговицина, планируют направить дрон. Об этом сообщили в Федерации альпинизма России.
С его помощью специалисты проверят, в каком состоянии находится альпинистка, пояснили в организации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Глава лагеря сообщил о невозможности эвакуации Наговициной
- Подруга застрявшей в горах Киргизии альпинистки рассказала, когда та получила травму ноги