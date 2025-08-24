Форма поиска по сайту

24 августа, 18:15

Происшествия

К месту нахождения альпинистки Наговициной будет направлен дрон

К месту нахождения альпинистки Наговициной будет направлен дрон

Уголовное дело возбуждено после ЧП в Центральном детском магазине на Лубянке

СК возбудил уголовное дело после ЧП в Центральном детском магазине на Лубянке

Очевидцы услышали громкий хлопок и грохот в Центральном детском магазине на Лубянке

Один человек погиб в результате ЧП в Центральном детском магазине на Лубянке

Три человека пострадали в результате ЧП в Центральном детском магазине на Лубянке

Новости регионов: группа туристов пропала в районе вулкана на острове Итуруп

Новости регионов: Новосибирск затопило после мощного ливня

Москвичка не стала писать заявление в полицию на мужа, который избил ее во дворе дома

Новости мира: Мексику затопило после мощных ливней

К месту, где находится российская альпинистка Наталья Наговицина, планируют направить дрон. Об этом сообщили в Федерации альпинизма России.

С его помощью специалисты проверят, в каком состоянии находится альпинистка, пояснили в организации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

