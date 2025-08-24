Новости мира: Мексику затопило после мощных ливней

Мексику затопило после мощных ливней. Под водой скрылись жилые районы, пострадали больше 40 домов. Почти 30 человек спасли и эвакуировали в безопасное место. На месте работает поисково-спасательная бригада Красного Креста. Сильное течение сносит даже тяжелые машины. Уровень воды на улицах приблизился к двухметровой отметке.

На Гавайях снова начал извергаться вулкан Килауэа. По данным геологической службы, он выбросил из жерла фонтан лавы на высоту 30 метров. При этом во время извержения происходили подземные толчки. По словам очевидцев, по звукам извержение было похоже на рев реактивного двигателя или шум океанских волн. Угрозы для населенных пунктов нет. Килауэа называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Весной он выбросил лаву на высоту 300 метров.

