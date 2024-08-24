Новости регионов: подпорная стена рухнула на семь автомобилей во Владивостоке

Подпорная стена рухнула на семь автомобилей во Владивостоке. Момент обрушения сняли местные жители. Один из них заметил, как сверху посыпались камни и закачались деревья. Он начал стучать по машинам, чтобы сработали сигнализации.

Должник по ЖКХ из Красноярского края чуть не переехал судебного пристава. Как сообщили в следственном комитете, сотрудница ведомства приехала к мужчине с требованием погасить долг по коммунальным платежам.

"Русские витязи" выступили на авиашоу в Иркутске. Там отпраздновали 90-летие Иркутского авиазавода. Частью программы стали демонстрационные полеты.

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