Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

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24 августа, 13:15

Происшествия

Новости регионов: подпорная стена рухнула на семь автомобилей во Владивостоке

Новости регионов: подпорная стена рухнула на семь автомобилей во Владивостоке

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Подпорная стена рухнула на семь автомобилей во Владивостоке. Момент обрушения сняли местные жители. Один из них заметил, как сверху посыпались камни и закачались деревья. Он начал стучать по машинам, чтобы сработали сигнализации.

Должник по ЖКХ из Красноярского края чуть не переехал судебного пристава. Как сообщили в следственном комитете, сотрудница ведомства приехала к мужчине с требованием погасить долг по коммунальным платежам.

"Русские витязи" выступили на авиашоу в Иркутске. Там отпраздновали 90-летие Иркутского авиазавода. Частью программы стали демонстрационные полеты.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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