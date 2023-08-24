Виновник ДТП в Калуге находился в состоянии наркотического опьянения. В апреле 2023 года его лишили водительских прав, причем по той же причине, сообщили в МВД.

Водитель проехал через несколько рядов, выскочил на тротуар и налетел на остановку. В результате в аварии пострадали 11 человек, включая детей. По последней информации, четверо взрослых находятся в тяжелом состоянии. Двоих детей, медики рассчитывают эвакуировать на лечение в Москву как только их состояние стабилизируется.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водителя уже задержали, ему предъявили обвинения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.