Московскую турфирму оштрафовали на 5 млн рублей за организацию детского отдыха в Турции

Московскую турфирму оштрафовали на 5 миллионов рублей за организацию детского отдыха в Турции, который закончился выселением детей на улицу. О решении мирового судьи сообщила Генпрокуратура.

В ведомстве уточнили, что дело было заведено по результатам проверки. Выяснилось, что компания "Колибри-ТУР" не является туроператором, у нее нет законного основания для организации туров, и тем более детского отдыха. При этом фирма продала около 90 путевок в Турцию, но не оплатила проживание в гостинице. В итоге детей и сопровождающих выселили из отеля.

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