Виновник крупного ДТП в Калуге находился в состоянии наркотического опьянения. В апреле его лишили водительских прав, причем по той же причине, сообщили в МВД.

Водитель 24 августа проехал через несколько рядов, выскочил на тротуар и налетел на остановку. В результате в аварии пострадали 11 человек, включая детей. Возбуждено уголовное дело. Виновника уже задержали и предъявили обвинения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.