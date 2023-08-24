Число пострадавших в ДТП в Калуге возросло до 11

Число пострадавших в Калуге выросло до 11, сообщили в МВД. Мужчину, который сбил людей на тротуаре, задержали и предъявили обвинения. Расследование будут проводить по статье о нарушении правил движения нетрезвым водителем.

24 августа 47-летний мужчина, уже лишенный прав ранее, проехал через несколько рядов, выскочил на тротуар и налетел на остановку. Затормозила машина только об здание.

По данным властей Калуги, травмы получили 10 человек, среди них – двое детей. Трое пострадавших в данный момент на операциях, один – в реанимации, уточнил губернатор.

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