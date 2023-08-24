"Актуальный репортаж": Алина Загитова может лишиться прав на вождение автомобиля

Фигуристка Алина Загитова может лишиться прав на вождение автомобиля. За рулем своего "Гелендвагена" она, похоже, проехала на красный свет. Девушка выложила видеодоказательства в Сеть сама и теперь оказалась в центре скандала.

Алина Загитова уже не в первый раз попадает в нехорошую историю, связанную с ее вождением. В 2019 году она выложила видео, где управляет автомобилем, хотя на тот момент ей было всего 16 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.