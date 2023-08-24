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ВСУ обстреляли Донецк в ночь на 24 августа

ВСУ обстреляли Донецк в ночь на 24 августа

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В ночь на 24 августа и утром ДНР находилась под массированными обстрелами ВСУ. Только за час украинские военные выпустили Донецку и Макеевке 26 натовских снарядов. Об этом сообщили в ДНР.

В результате ударов украинских военных разрушен корпус центральной горбольницы, также пострадал многоквартирный дом и загорелся магазин. Местных жителей просят не покидать укрытий.

Власти ДНР рассказали, что за сутки украинские войска обстреляли территорию республики более 70 раз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
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