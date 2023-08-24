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Происшествия

Новости регионов: турист попал в заснеженную ловушку на алтайском леднике

Новости регионов: турист попал в заснеженную ловушку на алтайском леднике

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Турист попал в заснеженную ловушку на алтайском леднике. Ночью тропу и страховочные перила засыпало снегом, и альпинист понял, что вернуться самостоятельно не сможет, поэтому попросил по рации о помощи. К операции привлекли вертолет МЧС. С помощью лебедки и троса туриста подняли и доставили в ближайший поселок Алтая.

Во Владивостоке власти приступили к сбросу воды с Богатинского водохранилища. Эта мера необходима, чтобы избежать критического подъема воды в реке Богатая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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