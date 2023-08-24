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Происшествия

ВСУ усилили обстрелы центра Донецка

ВСУ усилили обстрелы центра Донецка

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ВС Украины усилили обстрелы Донецка. Уже несколько дней украинская артиллерия наносит массированные удары по центру города, сообщают местные власти. Жителей просят не покидать укрытия.

После нового удара загорелся магазин. Кроме того, несколько снарядов попали на территорию больницы имени Вишневского. Осколками повреждены стены и окна одного из корпусов. Об этом сообщает глава администрации города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

Что происходит в Донецке? Почему ВСУ стали массировано наносить удары по Донецку? Почему Киев выбирает бить по жилым кварталам? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
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