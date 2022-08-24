По факту жесткой посадки вертолета на Ставрополье начата проверка

Южная транспортная прокуратура начала проверку после падения вертолета Ми-2 в Ставропольском крае.

По версии главы Предгорного округа Ставрополья, причиной падения воздушного судна могли стать плохие погодные условия.

Уточняется, что после падения вертолет загорелся. В настоящее время пожар потушен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.