Аварийный режим работы энергосети мог стать причиной пожара на складе в Сигнальном проезде

Причиной пожара на складе в Сигнальном проезде в Москве мог стать аварийный режим работы энергосети из-за жары.

Однако прорабатываются и другие версии. При пожаре один человек погиб, еще двое пострадали. Следственный Комитет возбудил уголовное дело. Выгорело 1,5 тыс. кв. метров. Частично рухнула крыша. Вера Обливанцева с подробностями.

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