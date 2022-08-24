Новости последнего часа: СК РФ начал проверку по факту пожара на складе в Отрадном

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. СК начал проверку по факту пожара на складе в Отрадном. Об этом рассказали в ведомстве.

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит 25 августа с гендиректором МАГАТЭ планы миссии на ЗАЭС. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Состояние воздуха в Москве после запаха гари и смога остается в пределах нормы. Об этом заявил Роспотребнадзор.