Трех человек спасли во время пожара на складе в Сигнальном проезде

В результате пожара в торгово-складском комплексе в Сигнальном проезде погиб один человек и двое пострадали. Об этом сообщает Следственный комитет.

Происходит возгорание в трехэтажном здании складском, на общей площади 1 500 квадратных метров. В ходе работы по ликвидации данного пожара было спасено три человека. Все спасенные были переданы медикам для оказания медицинской помощи.

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