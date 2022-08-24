Площадь пожара на складе на севере Москвы выросла до 1,5 тыс квадратных метров

В Сигнальном проезде горит склад с магазинами. До 1,5 тысячи квадратных метров выросла площадь возгорания. Об этом сообщили СМИ.

Ранее в экстренных службах сообщили, что пострадали три человека. В СМИ также появилась информация об одном погибшем. Официального подтверждения пока нет.

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