Лесная зона загорелась в подмосковном Бисерове

Пожар вспыхнул в подмосковном Бисерове. Там загорелась обширная лесная зона.

При этом поблизости находится озеро Бисеровское, однако это озеро – реликтовое, то есть памятник природы. Из-за этого оттуда воду забирать нельзя. И это существенно осложняет процесс тушения. Но пожарные на месте, они продолжают работу.

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